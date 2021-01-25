«Безнаказанные провокации ВСУ» на линии фронта необходимо прекратить, — Гиркин

Гиркин отмчает, что в Старомихайловке из-за обстрела погиб «офицер ДНР»

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Бывший главнокомандующий подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин заявил о «безнаказанных провокациях ВСУ» на линии разграничения на востоке Украины. Об этом Гиркин написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«Командование ДНР», как заявляет Гиркин, не позволяет «ополчению» открывать ответный огонь по украинским военным. Из-за этого, «армия ДНР» терпит потери.

«Сейчас, как в 41 году месеры охотились за отдельными бойцами, так же и сейчас ВСУ безнаказанно могут себе позволить выборочно убивать кого захотят. Вышла БМП- 2 на прямую наводку, выпустила 120 снарядов. Рота готова открыть огонь, батальон разрешил, позвонили в бригаду и там закатили истерику, что это наши бойцы спровоцировали ВСУ открыть по ним огонь шастая по передовой туда- сюда. Естественно, что после такого откровенного саботажа и явной работе на врага, БМП совершив свое черное дело спокойно ушла на базу».

Ранее сообщалось, что 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил Украины было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.