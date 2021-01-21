Порошенко слишком много пьет, и слишком мало закусывает — европейский депутат

Богдан Цырдя раскритиковал бывшего главу государства
Пятый президент Украины Петро Порошенко написал вранье. Такое мнение выразил депутат от Партии молдавских социалистов Богдан Цырдя.
Он раскритиковал лидера «Европейской Солидарности» за слова Порошенко о президенте Молдовы Майе Санду. Бывший глава государства в своем посту написал, что Санду менее, чем за месяц на должности президента сумела договориться о поставке вакцины компании Pfizer и в стране уже началась вакцинация. Однако это не соответствует действительно, по словам Цырдя, пишет УРА-Информ со ссылкой на EurAsia Daily.
«Порошенко слишком много пьет, и слишком мало закусывает. Вы посмотрите, что он несет, этот гражданин и партнер Плахотнюка. Санду сумела доставить препарат Pfizer. Благодаря ей начались бесплатные уколы, уже в тотальном порядке тестируем гражданам. О какой вакцине вообще речь? Где? Когда? Господа, я призываю вас перестать распространять чушь!» – заявил Цырдя.
В тоже время он добавил, что Порошенко сильно обхвалил Санду, буквально сделав из нее чуть ли не образ Святой Девы.
Ранее мы сообщали, что соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ.