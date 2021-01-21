Порошенко слишком много пьет, и слишком мало закусывает — европейский депутат

Богдан Цырдя раскритиковал бывшего главу государства

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Пятый президент Украины Петро Порошенко написал вранье. Такое мнение выразил депутат от Партии молдавских социалистов Богдан Цырдя.

Он раскритиковал лидера «Европейской Солидарности» за слова Порошенко о президенте Молдовы Майе Санду. Бывший глава государства в своем посту написал, что Санду менее, чем за месяц на должности президента сумела договориться о поставке вакцины компании Pfizer и в стране уже началась вакцинация. Однако это не соответствует действительно, по словам Цырдя, пишет УРА-Информ со ссылкой на EurAsia Daily.

«Порошенко слишком много пьет, и слишком мало закусывает. Вы посмотрите, что он несет, этот гражданин и партнер Плахотнюка. Санду сумела доставить препарат Pfizer. Благодаря ей начались бесплатные уколы, уже в тотальном порядке тестируем гражданам. О какой вакцине вообще речь? Где? Когда? Господа, я призываю вас перестать распространять чушь!» – заявил Цырдя.

В тоже время он добавил, что Порошенко сильно обхвалил Санду, буквально сделав из нее чуть ли не образ Святой Девы.

Ранее мы сообщали, что соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ.