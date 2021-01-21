Политика

Под митинги: стало известно, как Зеленский проведет свой день рождения

25 января президент проведет в узком кругу друзей

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Уже за несколько дней президент Украины Владимир Зеленский отпразднует свой 43-й день рождения. Стало известно, как будет проводить этот день глава государства.

Зеленский намерен отпраздновать свой день рождения в узком кругу друзей. В тоже время именно на этот день в столице Украины должны пройти ряд митингов и политических перформансов, которые уже готовят оппоненты Владимира Зеленского, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник дополняет, что в ОП на этот день (25 января) была идея провести селекторное совещания по итогу пройденного локдауна, который закончится 24 января, а после вылететь на Донбасс, а уже к ночи вернутся обратно в Киев и отпраздновать День Рождения в кругу близких друзей у себя в государственном особняке», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что на данный момент планы частично поменяли.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский сделал важные перестановки в СБУ.

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