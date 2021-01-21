Первые подписи Байдена: он отменил несколько решений Трампа

Новый президент сразу взялся за дело

Время чтения: 49 Секунд

Президент США Джо Байден в первый день своего пребывания в должности начал подписывать первые исполнительные акты. Они охватывают такие вопросы, как экономика, иммиграция, климат, вопросы равенства и борьба с пандемией COVID-19. Некоторые из них отменят решения Дональда Трампа.

Байден прекратил финансирование строительства пограничной «стены Трампа», отменил запрет на поездки в преимущественно мусульманские страны и принял прогрессивную политику в области окружающей среды и разнообразия, которую Трамп блокировал в течение четырех лет, пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Байден также отклонил несколько попыток Трампа выйти из международных договоров, начав процесс повторного присоединения к Парижскому соглашению по климату. США потребуется 30 дней, чтобы официально вернуться к соглашению. Байден также отозвал выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Его первым решением было – обязательное ношение масок в федеральных помещениях. Байден также назначил координатора реагирования на коронавирус, это было сделано для наблюдения за усилиями Белого дома по распространению вакцин и медицинских принадлежностей.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский ждет звонка от Байдена на своей день рождения.