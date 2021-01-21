Политика

Первые подписи Байдена: он отменил несколько решений Трампа

Новый президент сразу взялся за дело

Время чтения: 49 Секунд

Президент США Джо Байден в первый день своего пребывания в должности начал подписывать первые исполнительные акты. Они охватывают такие вопросы, как экономика, иммиграция, климат, вопросы равенства и борьба с пандемией COVID-19. Некоторые из них отменят решения Дональда Трампа.

Байден прекратил финансирование строительства пограничной «стены Трампа», отменил запрет на поездки в преимущественно мусульманские страны и принял прогрессивную политику в области окружающей среды и разнообразия, которую Трамп блокировал в течение четырех лет, пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Байден также отклонил несколько попыток Трампа выйти из международных договоров, начав процесс повторного присоединения к Парижскому соглашению по климату. США потребуется 30 дней, чтобы официально вернуться к соглашению. Байден также отозвал выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Его первым решением было – обязательное ношение масок в федеральных помещениях. Байден также назначил координатора реагирования на коронавирус, это было сделано для наблюдения за усилиями Белого дома по распространению вакцин и медицинских принадлежностей.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский ждет звонка от Байдена на своей день рождения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Подарок от Байдена на день рождения: стало известно, что ждет Зеленский

Президент Украины ждет телефонного звонка от американского президента

Все зависит от Путина, мир между Украиной и Россией может наступить за один день — эксперт

Алексей Арестович о ситуации между странами

Под митинги: стало известно, как Зеленский проведет свой день рождения

25 января президент проведет в узком кругу друзей

«Обстрелов больше не будет»: смелое заявление Пушилина

Обстановка на линии соприкосновения между Украиной и «республиками» на Донбассе якобы ухудшается

Украина не должна ждать поблажек от этого человека — эксперт о Байдене

Эксперт о том чего ужидать Украине от Байдена

Гордон анонсировал новое интервью с известным россиянином: кто пришел к журналисту

Новое интервью будет с российским режиссером Юрием Быковым

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap