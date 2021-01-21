Политика Происшествия

«Неприкасаемых нет»: замминистра могут уволить из-за скандала с полицией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на инцидент

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Заместитель министра промышленности Олега Уруского Виталий Немилостивый оказался в центре скандала с патрульной полицией Украины. Видео инцидента опубликовал Обозреватель, пишет УРА-Информ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на инцидент и сообщил на своей странице в Facebook, что Кабмин соберется на заседание по вопросу увольнения замминистра.

Отмечается, что конфликт исполнительной и законодательной власти произошел еще 30 декабря 2020-го. Это произошло из-за того, что патрульные полицейские остановили машину высокопоставленного чиновника. Замминистра тогда отдал правоохранителям свои ключи от транспортного средства и стал уходить. Однако, сотрудников правоохранительных органов это не устроило, они требовали составления протокола.

«Руки убрал! Я заместитель министра…Я рад, что вы фиксируете. Я пошел, а вы оформляйте», – отвечал чиновник.

Немилостивый, на предупреждение полицейских о его задержании отреагировал крайне бурно: «Пожалуйста».

После словесной перепалки началась потасовка. В это время чиновник кричал:»Вы а**рели! Руки убрал!».

«Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями» — написал Шмігаль об инциденте.

Ранее сообщалось, что российские кураторы, которые занимаются вопросом так называемых «ДНР» и ЛНР» отчитали местных «чиновников» из ОРДО. Отмечается, что для «властей» «республики» разговор был не самым приятным.

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