Глава Еврокомиссии о Байдене: спустя четыре года у Европы появился друг в Белом доме

Европейский Союз рад уходу Трампа

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По прошествии четырех долгих лет у Европы появился друг в Белом доме, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европейском парламенте.

«Байден будет нести послание о воссоединении крайне разделенной нации, и мир будет наблюдать, как США возвращаются к свету. То, что произойдет сегодня, будет демонстрацией американской стойкости. Это покажет, что спустя четыре долгих года у Европы появился друг в Белом доме», — заявила глава Еврокомиссии, пишет УРА-Информ.

По ее словам, также важно, что женщина — Камала Харрис — впервые в истории станет вице-президентом США. — Это тот момент, которого мы ждали очень долго. Мы готовы начать новые отношения с нашим старейшим и самым надежным партнером, — добавила она.

Она выразила удовлетворение тем, что новое правительство США намерено вернуться к Парижскому соглашению по климату. — Это будет сильный акцент в начале нашего сотрудничества, — отметила она.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также раскритиковала деактивацию аккаунта Трампа через Twitter.

Ранее Трамп выступил с прощальным словом в качестве президента США.