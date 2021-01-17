Политика

Россия никогда не вернет Украине Крым, — бывший немецкий канцлер

Даже если президентом РФ станет не Владимир Путин, то Украина, все равно, не сможет вернуть Крым

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который сейчас занимает пост председателя совета директоров «НК» Роснефть» и председателя совета директоров компании Nord Stream 2, заявил, что ни один российский президент не вернет Украине Крым. Помимо этого, чиновник впервые выступил с публичной критикой руководства Кремля. Шредер признал, что ряд действий властей РФ нарушает международные правовые нормы. Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, пишет УРА-Информ.

«Я считаю, что санкции против России бессмысленны, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью», — отметил Шредер.

Он убежден, что даже если президентом РФ станет не Владимир Путин, то Украина, все равно, не сможет вернуть Крым. Хотя, действия Кремля Шредер не поддерживает.

«Допустим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших военных портов России, оказался бы на территории западного альянса», — сказал Шредер.

Ранее сообщалось, что угроза оккупации крымского полуострова со стороны Российской Федерации существовала задолго до начала боевых действий на территориях Донбассе и оккупации самого Крыма. Об этом контрразведка предупреждала разных руководителей государства. 

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