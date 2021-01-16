Политика

Раскол США: в Кремле сделали смелое заявление

Медведев возмущен тем фактом, что Соединенные Штаты Америки длительное время проводили политику демократизации в ряде других стран

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В Кремле внимательно следят за ростом напряжения в США. Также огромное количество мировых и российских экспертов прогнозируют, что конфликт Байдена с Трампом станет больше угрозой миру, чем коронавирусная инфекция нового типа. Об этом заявил замглава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает УРА-Информ.

Медведев возмущен тем фактом, что Соединенные Штаты Америки длительное время проводили политику демократизации в ряде других стран. Тогда как сейчас не могут решить свои проблемы демократическим путем. Медведев назвал это эффектом бумеранга для США. Также в РФ читают, что уже совсем скоро будет достигнут пик напряжения.

«Технологии по демократизации других стран словно бумеранг ударили по Вашингтону. Сейчас мы наблюдаем холодную гражданскую войну в Америке. Она длится несколько месяцев и уже достигает апогея», — заявил Медведев.

Также в Кремле считают, что кульминацией конфликта между политиками может стать инаугурация новоизбранного президента, кандидата от демократов Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Twitter появился официальный аккаунт новоизбранного американского президента Джо Байдена. После инаугурации аккаунт превратится в аккаунт главы США. тогда он будет называться @POTUS (President of the United States). 

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