Байден занял престол: в Twitter появился «президентский» аккаунт политика

По состоянию на 15:00 субботы по киевскому времени, аккаунт, который был создан Джо Байденом набрал уже почти 846 тысячи подписчиков

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В социальной сети Twitter появился официальный аккаунт новоизбранного американского президента Джо Байдена. После инаугурации аккаунт превратится в аккаунт главы США. тогда он будет называться @POTUS (President of the United States). Об этом сообщил сам Байден в первом твите в новосозданном аккаунте @PresElectBiden, передает УРА-Информ.

«Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей в качестве президента. В 12:01 дня 20 января он превратится в @POTUS. До того времени я буду использовать @JoeBiden» — написал будущий глава США.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021

Стоит отметить, что по состоянию на 15:00 субботы по киевскому времени, аккаунт, который был создан Джо Байденом набрал уже почти 846 тысячи подписчиков.

Ранее сообщалось. что попытка инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложена с воскресенья на понедельник. Причиной тому стали тревожные сообщения американских служб.