Шмыгаля отправят в отставку: готовится список кандидатов на замену

Похоже, что кресло под премьер-министром снова зашаталось

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Еще весной прошлого года всего пару месяцев спустя после назначения на должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начали отправлять в отставку. Предполагалось, что политик покинут свою должность осенью, но реальная ситуация оказалась совсем другой.

Сейчас же кресло под главной Кабинета министров снова зашаталось. Так, отмечается, что премьер не справился с ситуацией коронавирусом, но более важным моментом является то, что именно Шмыгаля назначат виновным за провал тарифного кейса. Предполагается, что в конце января – начале февраля в Украине будут массовые протесты из-за ситуации с повышением тарифов на коммунальные услуги.

В связи с этой ситуацией Офис президента Украины уже готовит замену действующему премьер-министру. На данный момент ОП прорабатывает список кандидатов на кресло главы правительства, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что на Банковой начались консультации о замене Премьер-министра. Зеленский дал поручение Андрею Ермаку и Кириллу Тимошенко подготовить список возможных кандидатов на замену Шмыгаля, который спровоцировал рост тарифов на 70%», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что покинет свою должность также и министр здравоохранения.