Политика

Медведчук прорубает окно в Россию: его зять возглавил крупную компанию в РФ

ПАО «Россети» является оператором электрических сетей на территории Российской Федерации

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Андрей Рюмин назначен и.о. гендиректора ПАО «Россети». Рюмин – зять главы политического совета партии Оппозиционная платформа – За життя Виктора Медведчука. Россеть — крупнейшей электросетевая компании в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что полномочия прежнего гендиректора компании Павла Ливинского были досрочно прекращены Советом компании.

Также известно, что в 2018 года зять Медведчука Андрей Рюмин был главой ПАО «Россети Ленэнерго». До этого он занимал должность заместителя Ливинского в Объединенной энергетической компании Российской Федерации. Также важно знать, что еще с 2006 года он женат на дочери украинского политика Виктора Медведчука, Ирине.

Стоит отметить, что ПАО «Россети» является оператором электрических сетей на территории Российской Федерации. Также это одна из крупнейших электросетевых компаний в мире.

Ранее сообщалось, что Один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина, сказал, что он сделает все, что зависит от него, чтобы временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей снова принадлежали украинскому государству.

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