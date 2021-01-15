Политика

«Крым — это часть РФ»: на полуострове озвучили условие для начала переговоров Москвы и Киева

Чегринец также высказал уверенность в том, что в будущем отношения Украины и РФ выйдут совершенно на другой, качественный уровень

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец озвучил условие для начала переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

Он уверен, что Киев должен признать, что крымский полуостров — это часть Российской Федерации. Только после этого можно начинать переговоры с Киевом.

«Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов», — сказал он. 

Чегринец также высказал уверенность в том, что в будущем отношения Украины и РФ выйдут совершенно на другой, качественный уровень.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не смотря ни на что продолжает милитаризацию аннексированного украинского Крыма.

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