Политика

Второй импичмент Трампу: Байден обратился к Сенату

Обе партии в Палате представителей Конгресса США голосовали за импичмент действующего президента

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Новоизбранный глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Сенат справиться со своими обязанностями по делу о втором импичменте действующего главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом представитель демократов написал на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Обе партии в Палате представителей Конгресса США голосовали за импичмент действующего президента.

«Теперь процесс продолжается в Сенате – и я надеюсь, что они справятся со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займутся другими неотложными делами этой страны», – подчеркнул Байден.

Помимо этого, Байден заявил, что захват Капитолия, который произошел шестого января был спланированным и скоординированным преступлением.

«Его осуществили политические экстремисты и внутренние террористы, которых к насилию подстрекал президент Трамп», – считает Байден.

На прошлой неделе стало известно, что американский Сенат сможет рассмотреть статьи об импичменте Дональда Трампа не раньше 19 января.

Ранее сообщалось, что большинство членов Палаты представителей США проголосовали за импичмент Дональда Трампа. 10 конгрессменов-республиканцев присоединились к демократам.

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