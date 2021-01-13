Второй человек после Трампа в Республиканской партии требует отставки президента США

Даже среди республиканцев есть те, кто готов голосовать против Трампа

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Глава республиканцев в сенате Митч МакКоннелл сказал своим соратникам, что, по его мнению, президент Дональд Трамп заслуживает импичмента и что он рад, что демократы начинают процедуру.

Митч МакКоннелл, второй человек республиканцев после уходящего президента, считает, что процедура импичмента упростит вывод Трампа из партии. Однако он не сообщил, как он сам намерен голосовать на возможном процессе в Сенате. После атаки на Капитолий лидер республиканского большинства в ярости на Трампа и заявляет, что «все кончено».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на New York Times.

МакКоннелл еще не сделал публичного заявления о будущем Трампа. Это сделано намеренно, что позволяет депутатам-республиканцам свободно поддерживать статью об импичменте. Молчание самого важного сенатора Республиканской партии резко контрастирует с первым импичментом президента (во время так называемого украинского скандала), когда влиятельный политик из Кентукки неоднократно высказывался против действий демократов.

Отношения между лидером сенатского большинства и президентом, двумя самыми влиятельными людьми в Республиканской партии, полностью рухнули. Сообщается, что политики не контактировали друг с другом с декабря и голосования коллегии выборщиков.

Ранее мы сообщали, что состоялась очередная отставка в офисе Трампа.