Встреча в «нормандском формате»: у Путина и Зеленского рассказали, что обсуждают на самом деле

Движение по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса намечено на весну 2021 года

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Переговорный процесс в «нормандском формате» возобновил свою работу столь быстро из-за того, что все стороны, которые принимают в нем участие, пошли на компромисс. Об этом сообщают блогеры со ссылкой на источники в Кремле и Офисе президента Украины, передает УРА-Информ.

Все они отмечают, что именно решение украинской стороны о компромиссе подтолкнуло представителя Российской Федерации Дмитрия Козака приехать на встречу в Берлин. Стоит отметить, что ранее чиновник отказывался от встречи.

«Кремлевский источник сообщает, что украинская сторона подготовила ряд компромиссных решений по многим кейсам и готова начать отведение вооружения на Донбассе, а взамен хочет разморозки кейса обмена пленными. На данный момент успехов нет (пока не договорились)», — сказано в сообщении.

Помимо этого, на встрече в Берлине обсуждался газовый вопрос в целом, а также вариант покупки газа напрямую у России. Помимо этого, источники сообщили, что на торги был выставлен ряд гуманитарных кейсов. Одним из важнейших вопросов был и вопрос языка.

«Эти переговоры теперь касались не просто Донбасского кейса, а включали в себя обширный спектр вопросов, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Оба источника подтвердили тот факт, что именно украинской стороне резко понадобилась активность по Донбасскому кейсу. Скорее всего — это связано с негативной социально-политической ситуацией внутри Украины, где у партии власти нет победных кейсов уже давно. „Донбасский кейс должен помочь исправить эту ситуацию. Для начала было бы неплохо получить обмен пленными» — отметил источник в Офисе президента Украины.

Пока что можно предположить, что движение по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса намечено на весну 2021 года.

Ранее сообщалось, что ситуация с решением конфликта на Донбассе находится в тупике и если ничего не изменить Украина просто может потерять Донбасс.