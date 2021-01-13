Политика

Встреча в «нормандском формате»: у Путина и Зеленского рассказали, что обсуждают на самом деле

Движение по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса намечено на весну 2021 года

Время чтения: 1 Мин. , 21 Секунд

Переговорный процесс в «нормандском формате» возобновил свою работу столь быстро из-за того, что все стороны, которые принимают в нем участие, пошли на компромисс. Об этом сообщают блогеры со ссылкой на источники в Кремле и Офисе президента Украины, передает УРА-Информ.

Все они отмечают, что именно решение украинской стороны о компромиссе подтолкнуло представителя Российской Федерации Дмитрия Козака приехать на встречу в Берлин. Стоит отметить, что ранее чиновник отказывался от встречи.

«Кремлевский источник сообщает, что украинская сторона подготовила ряд компромиссных решений по многим кейсам и готова начать отведение вооружения на Донбассе, а взамен хочет разморозки кейса обмена пленными. На данный момент успехов нет (пока не договорились)», — сказано в сообщении.

Помимо этого, на встрече в Берлине обсуждался газовый вопрос в целом, а также вариант покупки газа напрямую у России. Помимо этого, источники сообщили, что на торги был выставлен ряд гуманитарных кейсов. Одним из важнейших вопросов был и вопрос языка.

«Эти переговоры теперь касались не просто Донбасского кейса, а включали в себя обширный спектр вопросов, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Оба источника подтвердили тот факт, что именно украинской стороне резко понадобилась активность по Донбасскому кейсу. Скорее всего — это связано с негативной социально-политической ситуацией внутри Украины, где у партии власти нет победных кейсов уже давно. „Донбасский кейс должен помочь исправить эту ситуацию. Для начала было бы неплохо получить обмен пленными» — отметил источник в Офисе президента Украины.

Пока что можно предположить, что движение по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса намечено на весну 2021 года.

Ранее сообщалось, что ситуация с решением конфликта на Донбассе находится в тупике и если ничего не изменить Украина просто может потерять Донбасс.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Возвращение домой: Навальный вернется в Россию после отравления

Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика

Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, — Гиркин

Тенденция, как на временно оккупированных территориях восточной Украины, была и в других регионах

«Есть реальная перспектива», — Кулеба про безвиз с Британией

Британцы не готовы идти на безвизовые, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима

VIP-отдых судьи: в КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае

Заработная плата Тупицкого за декабрь составила более 400 000 грн

Если Зеленский пойдет на это нам будет гаплык — Гордон

При этом, по мнению журналиста, у президента есть проблемы

Гордон намекнул, кого США готовили стать президентом Украины

Журналист рассказал интересные подробности

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap