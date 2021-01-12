Политика

Очередная отставка в офисе Трампа: кто отказался от должности

Все из-за ситуации в Капитолии, которая произошла пару дней назад

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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вольф объявил о своей отставке в понедельник после событий на Капитолийском холме на прошлой неделе.

Он является одним из нескольких высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа, которые подали в отставку в последние дни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

На следующий день после ситуации в Капитолии Вольф призвал Трампа осудить политическое насилие.

«Сейчас мы видим, что некоторые сторонники президента используют насилие как средство для достижения политических целей. Это недопустимо», — написал тогда Вольф в заявлении. «Эти жестокие действия неоправданны, я прошу президента и всех выборных должностных лиц решительно осудить насилие, которое имело место вчера», — призывал он.

В ответ на это Трамп на прошлой неделе отозвал назначение Вульфа постоянным секретарем внутренней безопасности. Эти обязанности Вольф исполняет с ноября 2019 года.

Ранее Вольф занимал несколько должностей в Министерстве внутренней безопасности США, а в администрации Трампа он был известен как создатель идеи разделения семей в рамках миграционной политики Трампа.

Ранее мы сообщали, что в Конгрессе готовят импичмент Трампу.

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