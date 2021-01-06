Политика

Осталось только слить Донбасс Украине — Стрелков о действиях Кремля

Боевику не понравились высказывания пресс-секретаря президента России

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Бывший предводитель боевиков Игорь Стрелков прокомментировал последние слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу ситуации на Донбассе.

Песков ранее заявил, что что президент РФ Владимир Путин «не будет стрелять себе в ногу», чтобы отомстить Украине за то, что та не ведет переговоры по Донбассу. Он добавил, что реакция лидера Кремля на действия Украины «вдумчивая, продуманная, аргументированная». В тоже время Стрелков остался недоволен такими высказываниями Пескова.

Об этом пишет УРА-Информ.

Бывший ГРУшник Стрелков усомнился в словах пресс-секретаря президента России

усомнился в правдивости этих слов. «Там уже «решето» вместо ног за 6 лет-то… Куда уж там теперь кому-то «мстить» — «быть бы живу»», — написал экс-главарь боевиков на своей странице в одной из запрещенных в Украине социальных сетей.

По его мнению, теперь у Москвы только один вариант развития событий – сдать Донбасс Украине.

«Теперь осталось только (по логике Нашего Уникального Стратегического Преимущества) «вдумчиво и аргументированно»… сдаться…» – заявил Стрелков.

Ранее переселенец поделился впечатлениями от Донецка.

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