С Россией поступят примерно так же, как с фашистской Германией — эксперт

Эксперт сравнил Россию с гитлеровской Германией

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Несмотря на то, что президент России Владимир Путин часто встречается с мировыми лидерами и появляется на международных форумах и других мероприятиях, режим Кремля в мире ассоциируется как уголовный и мафиозный. Такое мнение выразил российский военный эксперт Эль Мюрид.

Он считает, что Запада вынесет в итоге свой вердикт не только Путину, но и всем, кто после него станет к власти. Также он предполагает, что любые контакты с Путиным, как официальные, так и нет, должны стать очень токсичными для серьезных западных политиков.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Главред.

Эль Мюрид также считает, что после окончания путинского режима России будет необходима серьезная «дезинфекции». Однако это никак не означает, что в итоге после этого все поменяется.

«С Россией поступят примерно так же, как с фашистской Германией. Российским вельможам, да и народу придется нести ответственность за злодеяния Путина и заслуживать доверие действенным раскаянием и покаянием», — отметил эксперт.

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