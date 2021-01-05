Посол Нидерландов в Украине рассказал о главной разнице между Россией и Украиной

Йеннес де Мол одним словом сравнил две соседние страны

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Между Украиной и Российской Федерацией существует огромная разница. Такое мнение выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол.

Он отметил, что восемь лет проработал ранее в Российской Федерации и за годы работы в Украине сумел сравнить две страны в различных аспектах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – «свобода». Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», — заявил Йеннес де Мол.

Он отметил, что во время карантина занимался изучением украинского языка и теперь может лучше понимать украинскую культуру и видеть ее богатство.

Также он рассказал, что в Нидерландах кроме авиакатастрофы МН-17, знают и р украинских спортсменах: Блохин6, Шевченко, Бубке, а также помнят, что сборные стран должны сыграть 13 июня в Амстердаме в рамках Евро.

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