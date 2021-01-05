Конгрессмены просят ФБР начать расследование против Трампа: в чем обвиняют президента США

Попытки добиться фальсификации на президентских выборах потенциально являются преступлением на федеральном уровне

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Вчера, четвертого января конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили заявление об открытии уголовного дела против действующего главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Лью сообщил в Twitter, передает УРА-Информ.

«Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я полагаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал госсекретарю Джорджии Раффенспергеру, чтобы тот «нашел 11 780» голосов или «пересчитал». Сегодня мы обратились в ФБР», – написал Лью в своем микроблоге.

При этом член избирательной комиссии Джорджии Дэвид Уорли подтвердил CNN, что попросил госсекретаря штата открыть расследование, которое направлено на Трампа, в связи с его звонком, а также определить, были ли в этом звонке попытки фальсифицировать выборы, которые ранее прошли на территории США.

Также стоит отметить, что прокурор округа Фултон заявила, что «будет применять закон без страха»,. Чиновница отметила, что привлечет к ответственности каждого, кто совершит уголовное преступление вне зависимости от его статуса. При этом известно, что ее офис пока не получал обращение от госсекретаря Джорджии по поводу звонка Трампа.

Бывший прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил, что попытки добиться фальсификации на президентских выборах потенциально являются преступлением на федеральном уровне. Также они могут быть расценены как преступление на уровне штата.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2021 год предполагает выделение Украине $250 млн военной помощи.