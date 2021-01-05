Катастрофа МАУ: Иран передал Украине официальный отчет

Официальный отчет был получен в предновогодний вечер, 31 декабря

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Украинские власти получили от Ирана официальный проект технического отчета относительно катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном от восьмого января 2020 года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

Также Кулеба уточнил, что официальный отчет был получен в предновогодний вечер, 31 декабря. Теперь власти Украины имеют в запасе два месяца, чтоб внести комментарии и замечания к тексту отчета иранской стороны.

«Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. У нас есть 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом», – добавил министр.

Никаких официальных сообщений по поводу суммы компенсаций семьям погибших в катастрофе МАУ Украина от Ирана пока что не получала.

«Опыт последнего года научил нас, что следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума», – отметил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана решило компенсировать по 150 000 долларов семьям жертв катастрофы самолета Boeing компании МАУ, сбитого в январе в Тегеране.