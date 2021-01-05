Политика

Их будут пытаться накачивать: эксперт рассказал, на каких украинских политиков сделает ставку Кремль

Среди них кум Владимира Путина Виктор Медведчук

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Кремль продолжает делать ставку на украинских политиков, которые бы пропагандировали Россию и ее ценности. Такое мнение выразил российский журналист и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко.

Он отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин продолжит делать ставу на пророссийскую партию «Оппозиционная платформа – За Жизнь». В частности, лидер Кремля и дальше будет поддерживать своего кума Виктора Медведчука и еще одного лидера политсилы Вадима Рабиновича.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Espreso.TV.

«По-прежнему будет делать ставку на условных там Медведчука и Рабиновича. Их будут пытаться накачивать и финансово, и политически», — сказал Яковенко.

В тоже время он отметил, что такая ставка не сыграет и не даст Москве желаемых результатов.

«Результата какого-то благоприятного для Путина это, конечно, не даст. Потому, что украинского общество прекрасно понимает, что собой представляют эти политики. И есть определенные границы роста их популярности и поддержки», — сказал эксперт.

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