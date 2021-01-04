Время играет на руку Украине — эксперт о войне на Донбассе

Ситуация на Донбассе, по мнению Юрия Кочевенко, в 2021 может измениться

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У Украины в 2021 году будет шанс продвинуться к достижению мира на Донбассе. Такое мнение выразил военный и политический эксперт Юрий Кочевенко.

Он считает, что война на востоке Украины с 2014 года развивается не по сценарию Кремля, а в 2021 году у украинских властей есть шанс изменить ситуацию в свою пользу, но будет не просто. Эксперт отмечает, что Российская Федерация просто так не остановится пока, внешние силы должны ее остановить. По его словам, именно Украина играет главную роль в достижении мира.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Кремль уже немного поломал свои зубы об ВСУ. События на Донбассе развиваются совсем не так как хотел Путин. К сожалению, ситуация и нас не устраивает, поэтому ведутся переговоры, но время играет на руку Украине», — сказал Кочевенко.

Эксперт также отметил, что у Украины есть шанс закончить войну победой, но украинцы должны быть готовыми к долгому противостоянию. При этом он отмечает, что нужно действовать комплексно, как политическим, так и военным путем.

«Если Украина покажет свою выдержку, мы сможем реализовать шанс на победу», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, сколько украинцев принудительно получило паспорта РФ на Донбассе.