Политика

Порошенко утверждает, что он санкционировал задержание вагнеровцев в 2018 году

Порошенко утверждает, что спецоперация была сорвана конкретными лицами

Время чтения: 54 Секунд

Пятый президент украинского государства Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года утвердил специальную операцию правоохранителей по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера. Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает УРА-Информ.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – отметил он.

Также Порошенко отметил, что срыв операции является государственной изменой.

«Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заболтать, оболгать или уйти от ответственности за совершение государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, целью которых было привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту, а не судить невинного Назарова…» – подчеркнул пятый президент.

Также Порошенко утверждает, что спецоперация была сорвана конкретными лицами.

«Я очень советую создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность расследования, которое точно будет проведено», – отметил он.

Ранее сообщалось, что задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси – это спектакль, подстроенный спецслужбами Украины и Соединенных Штатов Америки. Также в Кремле добавили, что данная информация уже достоверно известна. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Зеленский приготовил жертву — эксперт

Кирилл Сазоново новогоднем поздравлении главы государства

Этими действиями Зеленский узурпировал власть в Украине — эксперт

Эксперту не понравилось решение президента по главе КСУ

Жириновский неожиданно изменил список возможных преемников Путина

Всего спустя пару дней одиозный политик поменял свое мнение

После этого ему придется покинуть Украину — эксперт о Зеленском

Приговором для Зеленского может стать запуск рынка земли.

«Преступный указ Зеленского»: в КСУ заявили, что Тупицкий должен продолжить работу

Указ президента «юридически ничтожен и не может подлежать исполнению», так как он был издан президентом с превышением конституционных полномочий

Восстановление деятельности НАПК: закон вступил в силу

Закон вступает в силу на следующий день после публикации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap