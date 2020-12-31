Порошенко утверждает, что он санкционировал задержание вагнеровцев в 2018 году

Порошенко утверждает, что спецоперация была сорвана конкретными лицами

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Пятый президент украинского государства Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года утвердил специальную операцию правоохранителей по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера. Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает УРА-Информ.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – отметил он.

Также Порошенко отметил, что срыв операции является государственной изменой.

«Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заболтать, оболгать или уйти от ответственности за совершение государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, целью которых было привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту, а не судить невинного Назарова…» – подчеркнул пятый президент.

Также Порошенко утверждает, что спецоперация была сорвана конкретными лицами.

«Я очень советую создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность расследования, которое точно будет проведено», – отметил он.

Ранее сообщалось, что задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси – это спектакль, подстроенный спецслужбами Украины и Соединенных Штатов Америки. Также в Кремле добавили, что данная информация уже достоверно известна.