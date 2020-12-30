Это очень хорошо для Украины — эксперт рассказал, что изменится в 2021 году

Во время правления Дональда Трампа России все спускалось с рук

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Уже в 2021 году должны наступить важные изменения в хорошем смысле для Украины. Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина.

Речь о том, что в скором времени официально вступит в свою должность новый президент США Джо Байден. По мнению журналиста, президент США ужесточит санкции против России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Журналист отметил, что во время правления Дональда Трампа России все спускалось с рук, а США фактически самоустранились от участия в значительном количестве международных дел.

«Америка возвращается на мировую арену с активной позицией и не будет позволять вытворять всякие нехорошие вещи. Это очень хорошо для Украины, это несет в себе значительное увеличение военной, экономической, консультационной помощи», — отметил Яковина.

По мнению эксперта, в 2021 году против Российской Федерации будут бороться более строго. Он также предполагает, что будут введены жесткие санкции с тем, чтобы Россия пересмотрела свое отношение к проблеме Крыма и Донбасса.

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