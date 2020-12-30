Политика

Двойное гражданство: в МИД Украины заявили, что это нужно сделать

Виктор

Однако речи не может быть о двойном гражданстве с Российской Федерацией

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Украинские чиновники считают, что в Украине нужно вводить двойное гражданство. Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины считает, что такое нововведение поможет сохранить связь с теми украинцами, которые выехали за границу и начали там новую жизнь. В тоже время он отметил, что ни в коем случае нельзя вводить двойное гражданство со страной агрессором –Российской Федерацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что двойное гражданство поможет удержать украинцев за границей ментально и юридически. Однако Кулеба также отметил, что нужно ввести будет серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции в этом вопросе.

«Вопрос двойного гражданства — это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал», — считает Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявлял, что Китай готов обеспечить нашу страну вакциной от коронавируса.

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Виктор

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