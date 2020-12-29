Политика Происшествия

Украинского депутата задержали по подозрении в заказе убийства 2 человек: ему грозит 15 лет заключения

Наталия

Во время встречи депутат, по данным полиции, пообещал заплатить $6000 за убийство своего односельчанина, передал фото жертв и $300 залога

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Депутат одного из поселковых советов восьмого созыва по подозрению мог заказать убийство двух человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Пока что сотрудники правоохранительных органов не называют имени подозреваемого. Также полицейские не уточнили, в каком именно совете он работал. При этом, правоохранители уточнили, что мужчине 34 года и проживает он в одном из сел Броварского района.

По версии полиции, местный депутат якобы искал киллера, чтобы убить 47-летнего жителя его села, а также 39-летнего жителя соседнего села. У представителя власти были натянутые отношения с мужчинами. Правоохранители отметили, что организовали встречу депутата с «нужным» ему человеком. Во время встречи депутат, по данным полиции, пообещал заплатить $6000 за убийство своего односельчанина, передал фото жертв и $300 залога.

Сейчас мужчина задержан. В случае доказания вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный мэр неподконтрольной украинскому правительству Горловки, которая находится в Донецкой области, Иван Приходько заявил, что на окраинах города сильно слышны звуки разрывов снарядов.

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Наталия

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