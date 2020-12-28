Политика

Зеленский сказал очередную глупость — эксперт о словах президента Украины

Виктор

Своей реакцией на слова президента Украины поделился украинский политолог

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Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в случае полномасштабной военной агрессии со стороны России в Украине будет масштабная мобилизация и воевать могут пойти даже женщины.

Своей реакцией на слова президента Украины поделился украинский политолог Михаил Погребинский. Он считает такие слова главы государства явной безысходностью Украины или же полноценным маразмом среди представителей украинских элит.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Комсомольскую Правду.

Он отметил, что в Украине уже третий день говорят о словах президента Украины.

«Происходит, видимо, оно из-за того, что делать нечего. Возможно, Зеленского попросту спровоцировали, и он сказал очередную глупость. Странно только то, что сначала СНБО, а затем генералы и офицеры публикуют свои комментарии, мол, не хватит Украине патриотизма на все это. По таким комментариям можно изучать нынешнее социально-психологическое состояние Украины», — сказал эксперт.

Зеленский во время своих слов также отмечал, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война».

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Виктор

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