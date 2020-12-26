В СНБО раскритиковали идею Зеленского о полной мобилизации

Даже если удастся полностью мобилизировать населения, то такие действия не будут иметь смысла, так как граждане Украины не имеют понятия о правильном использовании оружия

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Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос отметил, полная мобилизация населения в случае нападения Российской Федерации не будет иметь смысла. Он добавил, что для боя необходимо иметь полную боевую подготовку. Большая часть населения страны не имеет понятия о том, как воевать, из-за этого эффекта от таких действий не будет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Кривонос в интервью НВ.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны оккупированного крымского полуострова «будет большая война» и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Как отметил Кривонос, даже если удастся полностью мобилизировать населения, то такие действия не будут иметь смысла, так как граждане Украины не имеют понятия о правильном использовании оружия.

«Это рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, мы понимаем – даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет. Мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч… Огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу» — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если Российская Федерация нападет на Украину со стороны крымского полуострова, то будет большая война Также он добавил. что будут мобилизованы и мужчины, и женщины.