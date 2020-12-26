Политика

Мантра Лукашенко об «оружии из Украины»: Киев отреагировал на заявление

Наталия

Лукашенко отметил, что группа Автуховича якобы ввозила оружие с украинских территорий и планировала теракт

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что высказывания непризнанного мировым сообществом беларуского президента Александра Лукашенко про «оружие из Украины» четко вписывается в его политику по запугиванию своих граждан. Об этом сообщил Николенко агентству Интерфакс-Украина, передает УРА-Информ.

По словам Лукашенко, в Беларусь завозят огромные запасы оружия с территории Украины.

В украинском МИД такое заявление Лукашенко назвали инсинуацией.

«Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра про «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях» — подчеркнул Николенко.

Стоит отметить, что такое заявление Лукашенко сделал, когда комментировал задержание бывшего политического заключенного Николая Автуховича. Он отметил, что группа Автуховича якобы ввозила оружие с украинских территорий и планировала теракт.

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым сообществом президент РБ Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и Российской Федерации.

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Наталия

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