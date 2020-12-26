Мантра Лукашенко об «оружии из Украины»: Киев отреагировал на заявление

Лукашенко отметил, что группа Автуховича якобы ввозила оружие с украинских территорий и планировала теракт
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что высказывания непризнанного мировым сообществом беларуского президента Александра Лукашенко про «оружие из Украины» четко вписывается в его политику по запугиванию своих граждан. Об этом сообщил Николенко агентству Интерфакс-Украина, передает УРА-Информ.
По словам Лукашенко, в Беларусь завозят огромные запасы оружия с территории Украины.
В украинском МИД такое заявление Лукашенко назвали инсинуацией.
«Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра про «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях» — подчеркнул Николенко.
Стоит отметить, что такое заявление Лукашенко сделал, когда комментировал задержание бывшего политического заключенного Николая Автуховича. Он отметил, что группа Автуховича якобы ввозила оружие с украинских территорий и планировала теракт.
Ранее сообщалось, что непризнанный мировым сообществом президент РБ Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и Российской Федерации.