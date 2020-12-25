«Мобилизованы и мужчины, и женщины», — Зеленский о нападении РФ с Крыма

В случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война»
Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если Российская Федерация нападет на Украину со стороны крымского полуострова, то будет большая война Также он добавил. что будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Зеленского для «Фокус«
«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно» — ответил президент о возможном нападении Рф со стороны крымского полуострова
«Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает» — добавил Зеленский.
Помимо этого, глава государства подчеркнул, что лично он вышел бы из минских соглашений. Однако, Украина не может этого сделать, потому что тогда представители ЕС могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.
Ранее сообщалось, что глава Российской Федерации Владимир Путин склонен к магии чисел. Из-за этого президент России может покинуть свой пост в средине января 2021 года.