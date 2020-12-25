Политика

«Мобилизованы и мужчины, и женщины», — Зеленский о нападении РФ с Крыма

Наталия

В случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война»

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Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если Российская Федерация нападет на Украину со стороны крымского полуострова, то будет большая война Также он добавил. что будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Зеленского для «Фокус«

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно» — ответил президент о возможном нападении Рф со стороны крымского полуострова

«Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает» — добавил Зеленский.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что лично он вышел бы из минских соглашений. Однако, Украина не может этого сделать, потому что тогда представители ЕС могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что глава Российской Федерации Владимир Путин склонен к магии чисел. Из-за этого президент России может покинуть свой пост в средине января 2021 года.

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Наталия

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