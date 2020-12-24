США усилили санкции против Беларуси: очередной удар для Лукашенко

Четыре организации и одно лицо были добавлены в список Управления по контролю за иностранными активами

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Минфин США продлил санкции против правительства Беларуси в среду. Они включали, среди прочего подразделения ОМОНа, КГБ и Центральной избирательной комиссии. Это очередной пакет санкций США.

Четыре организации и одно лицо были добавлены в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Оно включает Центральную избирательную комиссию в Минске, специальные подразделения милиции ОМОН, базирующиеся в белорусской столице, подразделения КГБ — АЛЬФА и Минское государственное управление.

На санкции влияет замораживание средств. Эти организации также не могут вести дела с гражданами США.

ОБ этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Минфин США еще в октябре ввел санкции в отношении восьми белорусских чиновников, в том числе бывшего главы МВД. Они были включены в так называемые Список SDN (Особо обозначенные граждане).

После президентских выборов 9 августа в Беларуси прошли акции протеста против фальсификации их результатов, а демонстрации жестоко подавлялись силами режима. Глава дипломатии США Майк Помпео призвал белорусские власти «прекратить применение насилия против мирных демонстрантов» и «освободить всех несправедливо задержанных людей».

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз утвердил третий пакет санкций против Беларуси.