Путин очень хочет уйти, но есть одно но — эксперт

Президент России никому не может доверить свою безопасность

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Президент Российской Федерации Владимир Путин все-таки намерен покинуть свою должность. Однако есть весьма весомое препятствие, почему он этого не делает. Такое мнение выразил российский бизнесмен и общественный деятель Михаил Ходорковский.

Он предполагает, что есть обстоятельства, которые не позволяют Путина пойти на такой шаг. Ходорковский считает, что президент России никому не верит и не доверят, поэтому не решается уйти со своей должности.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Ходорковского Гордону.

«Я уверен, что Путин уже хочет уйти. Но он никому не верит. Никому — ни в институты, ни в людей… Даже Медведеву не доверяет. Думаю, из-за этого он в последний момент и решит остаться», — считает эксперт.

По мнению Ходорковского, Путин предполагает, что если он покинет свою должность. То никто не сможет гарантировать ему безопасность. Он также отметил, что Ельцин в свое время сумел довериться Путину, но вот Путину нет кому довериться.

«Этим человеком мог бы стать Медведев, или Наришкин, или Дёмин… Но Путин уже давно окутан своим окружением. Вся информация, которую он считает независимой, формируется его окружением», — заявил эксперт.

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