«Путин объявит о своем уходе»: историк рассказал, когда это может произойти

Такие перемены в государстве могут начаться с политического кризиса

Время чтения: 57 Секунд

Глава Российской Федерации Владимир Путин склонен к магии чисел. Из-за этого президент России может покинуть свой пост в средине января 2021 года. Об этом в эфире программы «Расклад Кулинича» на телеканале Апостроф TV заявил историк родом из РФ Валерий Соловей, передает УРА-Информ.

«Он почти год назад — в январе 2020 года — говорил о том, что намерен менять конституцию. Путин склонен к магии чисел, он вообще очень суеверный человек. Вполне вероятно, что именно в средине января он объявит о своих планах по досрочным выборам, по уходу и подобным вещам» — отметил российский эксперт.

Также он выразил мнение, что такие перемены в государстве могут начаться с политического кризиса.

«Такого напряжения я не ощущал уже очень давно. Может быть, действительно, с конца 90-х. Мне кажется, даже в 2011—2012 годах, когда в России были волнения, то напряжение было ниже. Но с другой стороны люди находятся в каком-то странном оцепенении. Они ждут, когда кто-то выступит. Когда появится условная щелочка в плотине, туда может ринуться лавина» — добавил Соловей.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин все-таки намерен покинуть свою должность. Однако есть весьма весомое препятствие, почему он этого не делает.