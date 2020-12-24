Политика

«Путин объявит о своем уходе»: историк рассказал, когда это может произойти

Наталия

Такие перемены в государстве могут начаться с политического кризиса

Время чтения: 57 Секунд

Глава Российской Федерации Владимир Путин склонен к магии чисел. Из-за этого президент России может покинуть свой пост в средине января 2021 года. Об этом в эфире программы «Расклад Кулинича» на телеканале Апостроф TV заявил историк родом из РФ Валерий Соловей, передает УРА-Информ.

«Он почти год назад — в январе 2020 года — говорил о том, что намерен менять конституцию. Путин склонен к магии чисел, он вообще очень суеверный человек. Вполне вероятно, что именно в средине января он объявит о своих планах по досрочным выборам, по уходу и подобным вещам» — отметил российский эксперт.

Также он выразил мнение, что такие перемены в государстве могут начаться с политического кризиса.

«Такого напряжения я не ощущал уже очень давно. Может быть, действительно, с конца 90-х. Мне кажется, даже в 2011—2012 годах, когда в России были волнения, то напряжение было ниже. Но с другой стороны люди находятся в каком-то странном оцепенении. Они ждут, когда кто-то выступит. Когда появится условная щелочка в плотине, туда может ринуться лавина» — добавил Соловей.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин все-таки намерен покинуть свою должность. Однако есть весьма весомое препятствие, почему он этого не делает. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Связь с «правым сектором»: РФ обвиняет Гиркина в предательстве

Гиркин проводил переговоры с „Правым сектором“ во время начала боевых действий на востоке Украины, отметил Кургинян

Наталия

«Нас умоляли и заставляли»: Зеленская рассказала о переезде на госдачу

Супруги долго сопротивлялись переезду в загородную резиденцию президента

Наталия

Запуск «Крымской платформы»: Кулеба обсудил тонкости с главой МИД Латвии

Главы МИД Украины и Латвии обсудили возможность деоккупации Крыма

Наталия

В Офис Генпрокурора вызвали главу КСУ

Госбюро расследований уже открыло уголовное производство в отношении главы КСУ Александра Тупицкого из-за самовольного занятия ним земельного участка в оккупированном украинском Крыму

Наталия

Помощь Украине отменяется: Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Бюджет предусматривал выделение военной помощи Украине на 250 000 000 долларов, а также новые санкции против Российской Федерации

Наталия

Отравление Навального: Госдеп США обвиняет ФСБ

США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap