Политика

Розовых иллюзий не предвидится, в 2021 будет еще хуже — украинский политик

Виктор

Впереди снова туманные перспективы

Время чтения: 53 Секунд

2020 год был тяжелым не только для Украины, но и также для всего мира. Пандемия коронавируса серьезно ударила по всем аспектам жизни украинцев. Были также и другие проблемы. С надеждой мы подходим к 2021 году, но похоже, от него не стоит ждать позитивных изменений.

Украинский политический деятель, диссидент Степан Хмара отметил, что 2020 год действительно был очень тяжелым и трудным для Украины. В тоже время, по его опыту следующий, 2021 год, будет лучшим.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на From-UA.

«Розовых иллюзий не предвидится, говорю откровенно, хоть это может кому-то не нравиться, потому что люди хотят каких-то изменений. Изменения будут, но, судя по опыту и несмотря на то, что происходит, это будет еще тяжелее следующий год от этого», — заявил политический деятель.

В свою очередь украинский писатель Дмитрий Капранов заявил, что 2020 год показал испуг и глупость во встрече с ковидом, и надо нам запомнить этот опыт.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский создал совет по вопросам содействия развитию малого бизнеса во главе с новым заместителем руководителя Офиса президента Украины Юлией Свириденко.

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Виктор

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