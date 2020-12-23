Новый год президента: стало известно, где и с кем будет праздновать Зеленский

У семьи президента была мысль поехать за границу

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Президент украинского государства Владимир Зеленский совместно со своей семьей планирует отдохнуть на новогодние праздники в карпатской резиденции «Синегора», которая находится в Гуте Ивано-Франковской области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Страну».

Помимо семьи главы государства туда же поедет и глава ОП Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир со своими семьями.

В прошлом году Зеленский отмечал Новый год в этой же резиденции. После празднования глава государства улетел в Оман.

Источник издания отметил, что у семьи главы украинского государства была мысль и в этом году поехать за границу, но окружение Зеленского выступило категорически против из-за ситуации, которая сложилась во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в первой столице Украины — Харькове похоронят мэра города Геннадия Кернеса. Перед этим в городе проходит церемония прощания с мэром Харькова, из-за чего изменены маршруты движения общественного транспорта, а также образовались пробки.