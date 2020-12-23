Политика

Новый год президента: стало известно, где и с кем будет праздновать Зеленский

Наталия

У семьи президента была мысль поехать за границу

Время чтения: 43 Секунд

Президент украинского государства Владимир Зеленский совместно со своей семьей планирует отдохнуть на новогодние праздники в карпатской резиденции «Синегора», которая находится в Гуте Ивано-Франковской области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Страну».

Помимо семьи главы государства туда же поедет и глава ОП Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир со своими семьями.

В прошлом году Зеленский отмечал Новый год в этой же резиденции. После празднования глава государства улетел в Оман.

Источник издания отметил, что у семьи главы украинского государства была мысль и в этом году поехать за границу, но окружение Зеленского выступило категорически против из-за ситуации, которая сложилась во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в первой столице Украины — Харькове похоронят мэра города Геннадия Кернеса. Перед этим в городе проходит церемония прощания с мэром Харькова, из-за чего изменены маршруты движения общественного транспорта, а также образовались пробки. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Восстановление Донбасса: в Кабмине назвали сумму

Цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно

Наталия

«Слив Донбасса»: в Сети раскрыли план Кремля

Местный министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий совершенно не подчиняется приказам «главы ДНР» Денису Пушилину

Наталия

Похороны Кернеса: в МВД назвали количество людей, пришедших на прощание с мэром

Церемония прощания длилась около 5 часов

Наталия

Украина отрицает получение финального отчета Ирана о катастрофе МАУ

Согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы

Виктор

Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы в конце 2020

Зеленского готовы поддержать 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

Наталия

Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap