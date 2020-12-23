Политика

Гордон рассказал, почему опасно использовать российскую вакцину: есть три причины

Виктор

Известный журналист поделился своим мнением по поводу российской вакцины.

Время чтения: 53 Секунд

Все больше в СМИ циркулирует информация о том, чтобы в Украине начали продавать вакцину от коронавируса российского производства. Источники отмечают, что в итоге украинские власти все-таки позволят продавать вакцину в частных клиниках и аптеках.

Известный журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением по этой ситуации. Он отмечет, что российской вакциной категорически нельзя прививаться. Он назвал три причины почему. Не будет этого делать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Есть три момента: Россия – нетехнологичная страна, прогресс обошел ее стороной, как и Украину… Страна, которая не в состоянии ничего сделать в сфере медицины. Как она может сделать вакцину? Второе. Странно и унизительно покупать вакцину у страны, которая отхватила часть твоей территории, убила кучу людей. Третье. Страна, которая производит «Новичок» и травит людей – я не знаю, что могут подмешать в эту вакцину», — заявил журналист.

Также он добавил, что не очень верит и в другие вакцины европейских и американских производителей, ведь непонятно, как могут повести себя вакцины на протяжении длительного времени.

Ранее мы сообщали, что уже в январе Украина моет закупить азиатскую вакцину от COVID-19.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Наталия

Новый год президента: стало известно, где и с кем будет праздновать Зеленский

У семьи президента была мысль поехать за границу

Виктор

Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы в конце 2020

Зеленского готовы поддержать 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

Наталия

Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома

Наталия

«Сценарий цветной революции»: глава КГБ РБ сделал заявление

Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе

Наталия

Легализация каннабиса: Арахамия назвал сроки

По словам Арахамии, вопрос легализации будет решен актами Кабмина

Наталия

В Харькове проходит церемония прощания с Кернесом

Уже в 9:00 гроб с телом известного на всю страну политика, доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap