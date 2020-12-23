Гордон рассказал, почему опасно использовать российскую вакцину: есть три причины

Известный журналист поделился своим мнением по поводу российской вакцины.

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Все больше в СМИ циркулирует информация о том, чтобы в Украине начали продавать вакцину от коронавируса российского производства. Источники отмечают, что в итоге украинские власти все-таки позволят продавать вакцину в частных клиниках и аптеках.

Известный журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением по этой ситуации. Он отмечет, что российской вакциной категорически нельзя прививаться. Он назвал три причины почему. Не будет этого делать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Есть три момента: Россия – нетехнологичная страна, прогресс обошел ее стороной, как и Украину… Страна, которая не в состоянии ничего сделать в сфере медицины. Как она может сделать вакцину? Второе. Странно и унизительно покупать вакцину у страны, которая отхватила часть твоей территории, убила кучу людей. Третье. Страна, которая производит «Новичок» и травит людей – я не знаю, что могут подмешать в эту вакцину», — заявил журналист.

Также он добавил, что не очень верит и в другие вакцины европейских и американских производителей, ведь непонятно, как могут повести себя вакцины на протяжении длительного времени.

Ранее мы сообщали, что уже в январе Украина моет закупить азиатскую вакцину от COVID-19.