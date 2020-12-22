Возвращение к стандартам Януковича: неожиданное назначение главы ГФС

Мельник назначен на должность главы ГФС путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы

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Кабинет министров Украины на внеочередном закрытом заседании политиков, которое прошло вечером в понедельник, 21 декабря, назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы Украины. Об этом представитель Кабинета мина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в Facebook, передает УРА-Информ.

Мельник назначен на должность главы ГФС путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на время действующих карантинных ограничений по территории страны.

Стоит отметить, что в 2014-2016 годах новый председатель ГФС был начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. Известно, что чиновник работал в налоговой милиции работал с 2000 года. Также он в 2011-2013 годах возглавлял управление расследования особо важных дел Главного управления Госналоговой службы. Вскоре после этого Мельник был назначен на пост руководителя следственного управления в Министерство доходов и сборов под руководством беглого Александра Клименко. Вскоре чиновник был переведен на вакантное место начальника отдела планирования ГУ Миндоходов в Киевской области.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса после скандального решения КСУ наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины.