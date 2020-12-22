Политика

НАБУ в суде инициирует арест Татарова, — Сытник

Наталия

21 декабря, вчера, Олег Татаров пришел в НАБУ. Там чиновнику вручили сообщение о подозрении

Время чтения: 51 Секунд

Заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову НАБУ просить выбрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога. Об этом заявил в интервью «Настоящее время» директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УРА-Информ.

«НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю», — подчеркнул глава НАБУ.

Стоит отметит, что 21 декабря, вчера, Олег Татаров пришел в НАБУ. Там чиновнику вручили сообщение о подозрении. Помимо этого, Татаров написал заявление о временном приостановлении выполнения своих должностных обязанностей. На момент следствия его обязанности будут переданы другому должностному лицу.

Адвокат замглавы ОП Татарова Александр Кузьменко, в свою очередь, сообщил, что уголовное дело НАБУ касается скидки на парковку в жилом комплексов украинской столицы, а не, как твердят слухи, «квартир для Нацгвардии».

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента украинского государства Олега Татарова. она использовала основание, которое не предусмотрено в украинском законодательстве. Венедиктова отметила, что замена прокуроров произошла «в связи с исключительной сложностью производства».

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Протесты за отставку Пашиняна: люди окружили здание правительства

К этому призвал представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян

Наталия

Генерал ФСБ РФ заявил о готовности помогать Донбассу в подготовке военных

В РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов»

Наталия

Нехватка воды в Крыму: Украине направит гумпомощь в одном случае

На оккупированном полуострове уже давно наблюдаются проблемы с водой

Наталия

Совет по содействию малому предпринимательству: Зеленский подписал указ

Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе

Наталия

Крымская платформа: МИД представило инициативу Европарламенту

Отмечая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыму и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины

Наталия

Возвращение к стандартам Януковича: неожиданное назначение главы ГФС

Мельник назначен на должность главы ГФС путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap