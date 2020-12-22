НАБУ в суде инициирует арест Татарова, — Сытник

21 декабря, вчера, Олег Татаров пришел в НАБУ. Там чиновнику вручили сообщение о подозрении

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Заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову НАБУ просить выбрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога. Об этом заявил в интервью «Настоящее время» директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УРА-Информ.

«НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю», — подчеркнул глава НАБУ.

Стоит отметит, что 21 декабря, вчера, Олег Татаров пришел в НАБУ. Там чиновнику вручили сообщение о подозрении. Помимо этого, Татаров написал заявление о временном приостановлении выполнения своих должностных обязанностей. На момент следствия его обязанности будут переданы другому должностному лицу.

Адвокат замглавы ОП Татарова Александр Кузьменко, в свою очередь, сообщил, что уголовное дело НАБУ касается скидки на парковку в жилом комплексов украинской столицы, а не, как твердят слухи, «квартир для Нацгвардии».

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента украинского государства Олега Татарова. она использовала основание, которое не предусмотрено в украинском законодательстве. Венедиктова отметила, что замена прокуроров произошла «в связи с исключительной сложностью производства».