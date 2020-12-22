Джо Байден сделал прививку от коронавируса (ВИДЕО)

Избранный президент США сделал это перед камерами, чтобы убедить американцев, что вакцина безопасна.

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Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от COVID-19 в Ньюарке, штат Делавэр.

Президент призвал соотечественников сделать вакцинацию. Он подчеркивает, что «беспокоиться не о чем». Байден также сказал, что администрация Трампа заслуживает признания за вакцину. Джо Байден также призвал «тем временем» продолжать носить маски и «прислушиваться к мнению экспертов». Его жена Джилл получила инъекцию ранее.

Об этом пишет УРА-Информ.

Избранный президент получит вторую инъекцию через три недели. Это будет означать, что вакцина полностью обеспечит иммунитет до того, как демократ будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США. Из-за возраста будущего лидера США (78) он подвергается более высокому риску.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives the Pfizer vaccine at ChristianaCare Hospital in Delaware. https://t.co/Q9lpnjF1lq pic.twitter.com/03L2AEmrfs — ABC News (@ABC) December 21, 2020

Еще до Байдена прививку от коронавируса сделали вице-президенту США Майку Пенсу, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу. Кампания по вакцинации самых важных людей в стране перед телекамерами направлена ​​на то, чтобы убедить американцев в том, что вакцина безопасна.

Байден, проводивший свою предвыборную кампанию под лозунгом эффективной борьбы с коронавирусом, пообещал распространить сто миллионов доз вакцины в течение первых ста дней своего президентства.

Ранее Байден прокомментировал официальную победу на выборах президента США.