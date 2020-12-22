Политика

Джо Байден сделал прививку от коронавируса (ВИДЕО)

Виктор

Избранный президент США сделал это перед камерами, чтобы убедить американцев, что вакцина безопасна.

Время чтения: 57 Секунд

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от COVID-19 в Ньюарке, штат Делавэр.

Президент призвал соотечественников сделать вакцинацию. Он подчеркивает, что «беспокоиться не о чем». Байден также сказал, что администрация Трампа заслуживает признания за вакцину. Джо Байден также призвал «тем временем» продолжать носить маски и «прислушиваться к мнению экспертов». Его жена Джилл получила инъекцию ранее.

Об этом пишет УРА-Информ.

Избранный президент получит вторую инъекцию через три недели. Это будет означать, что вакцина полностью обеспечит иммунитет до того, как демократ будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США. Из-за возраста будущего лидера США (78) он подвергается более высокому риску.

Еще до Байдена прививку от коронавируса сделали вице-президенту США Майку Пенсу, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу. Кампания по вакцинации самых важных людей в стране перед телекамерами направлена ​​на то, чтобы убедить американцев в том, что вакцина безопасна.

Байден, проводивший свою предвыборную кампанию под лозунгом эффективной борьбы с коронавирусом, пообещал распространить сто миллионов доз вакцины в течение первых ста дней своего президентства.

Ранее Байден прокомментировал официальную победу на выборах президента США.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Виктор

Даже если будет переворот Порошенко против Зеленского – это устраивает РФ — эксперт

Кремль будет рад дестабилизации ситуации в Украине.

Виктор

Как только он появится, то «сделает» Зеленского — Бортник о новом президенте

Рейтинг президента Украины продолжает стремительно падать.

Наталия

ВР наработала закон об улучшении деятельности КСУ

Верховная рада Украины наработала четыре законопроекта

Виктор

Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века — журналист

По мнению Вышинского Украине может потерять еще несколько областей

Наталия

Смерть Кернеса: самолет с телом прибудет в Харьков сегодня

Церемония прощания с харьковским мэром состоится 23 декабря.

Виктор

Окружение Путина очень боится этого — журналист

После того, как Джо Байден официально станет президентом США, Российскую Федерацию ждут новые санкции.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap