Джо Байден сделал прививку от коронавируса (ВИДЕО)

Избранный президент США сделал это перед камерами, чтобы убедить американцев, что вакцина безопасна.
Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от COVID-19 в Ньюарке, штат Делавэр.
Президент призвал соотечественников сделать вакцинацию. Он подчеркивает, что «беспокоиться не о чем». Байден также сказал, что администрация Трампа заслуживает признания за вакцину. Джо Байден также призвал «тем временем» продолжать носить маски и «прислушиваться к мнению экспертов». Его жена Джилл получила инъекцию ранее.
Об этом пишет УРА-Информ.
Избранный президент получит вторую инъекцию через три недели. Это будет означать, что вакцина полностью обеспечит иммунитет до того, как демократ будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США. Из-за возраста будущего лидера США (78) он подвергается более высокому риску.
Еще до Байдена прививку от коронавируса сделали вице-президенту США Майку Пенсу, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу. Кампания по вакцинации самых важных людей в стране перед телекамерами направлена на то, чтобы убедить американцев в том, что вакцина безопасна.
Байден, проводивший свою предвыборную кампанию под лозунгом эффективной борьбы с коронавирусом, пообещал распространить сто миллионов доз вакцины в течение первых ста дней своего президентства.
Ранее Байден прокомментировал официальную победу на выборах президента США.