Политика

Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века — журналист

Виктор

По мнению Вышинского Украине может потерять еще несколько областей

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Экс-главред РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский в очередной раз отметился громким заявлением по поводу Украины. Он сказал, что страна не является самостоятельным государством. По его мнению, основным вектором украинской политики является антироссийская идеология.

Это, по словам журналиста, в конечном итоге приведет к тому, что Украину будет все сложнее и сложнее удержать страну от распада. По его мнению, именно из-за этих проблем «отсоединились» от официального Киева Крым и Донбасс. Вышинский предполагает, что такая-же судьба может ждать и другие территории Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину.ру.

«Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века», — подчеркнул он.

Ранее, по словам журналиста, отношения Украины и России были прагматичными. Кремль, по его словам, взамен на «дружбу» с Киевом обеспечивала украинцев взаимовыгодным экономическим сотрудничеством.

По его словам, теперь украинские власти думают только о себе, а не об народе и из-за этого отношения Украины и России испортились.

Ранее мы сообщали, что окружение Владимир Путина очень боится новых американских санкций.

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Виктор

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