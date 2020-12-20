Политика

В Белом доме опасаются захвата власти

Наталия

Высокопоставленные чиновники из администрации действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа боятся, что действующий глава Белого дома может злоупотребить властью и отменить результаты прошедших в стране президентских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УРА-Информ. «Трамп проводит слишком много времени с людьми, считающимися сумасшедшими или сторонниками теорий заговора», – […]

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Высокопоставленные чиновники из администрации действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа боятся, что действующий глава Белого дома может злоупотребить властью и отменить результаты прошедших в стране президентских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УРА-Информ.

«Трамп проводит слишком много времени с людьми, считающимися сумасшедшими или сторонниками теорий заговора», – отметили источники издания.

Также они отметили, что Трамп в последнее время проводил много времени с экс-помощником по национальной безопасности США Майклом Флинном и своим адвокатом Сидни Пауэлл.

Бывший помощник по национальной безопасности предложил Трампу ввести в стране военное положение. Это может помочь изменить исход выборов в тех штатах, что колеблются. Адвокат, в свою очередь, предлагала конфисковать машины для голосования в тех же целях.

Известно, что инаугурация Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года, но Дональд Трамп до сих пор не признал поражение в президентской гонке. Twitter даже начал помечать посты действующего главы Белого дома специальным сообщением о победе Байдена.

Ранее сообщалось, что действующий глава США Дональд Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации своего соперника демократа Джо Байдена. Президент планирует устроить «грандиозный финал как в фильме».

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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