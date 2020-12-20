Политика

России придется вернуть Крым и возместить убытки, — Сенченко

Наталия

Российской Федерации необходимо не только начать диалог с Украиной по вопросу деоккупации крымского полуострова, но даже вернуть его в состав Украины. Об этом OBOZREVATEL сказал украинский политик и экс-вице-премьер крымского правительства Андрей Сенченко, передает УРА-Информ. Таким образом чиновник прокомментировал недавнюю резолюцию влиятельной международной Организации объединенных наций (ООН). Там призывают усилить международное воздействие на РФ для […]

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Российской Федерации необходимо не только начать диалог с Украиной по вопросу деоккупации крымского полуострова, но даже вернуть его в состав Украины. Об этом OBOZREVATEL сказал украинский политик и экс-вице-премьер крымского правительства Андрей Сенченко, передает УРА-Информ.

Таким образом чиновник прокомментировал недавнюю резолюцию влиятельной международной Организации объединенных наций (ООН). Там призывают усилить международное воздействие на РФ для возвращения Украине Крыма.

«К сожалению, организации такого уровня очень медленно решают острые вопросы. В 14-м году и после этого нам постоянно выражали сочувствие, но никак не могли вытащить из себя реальное определение происходящего в Крыму и на Донбассе. Поэтому недавняя резолюция ООН – новый шаг вперед. А России придется вернуть Крым», – заявил он.

Также Сенченко считает, что у нового президента РФ не будет выбора и ему придется обсуждать вопрос деоккупации крымского полуострова, хоть Путин и избегает этого на протяжении шести лет.

«Да, договориться с Путиным и путинской Россией невозможно. Однако, смена власти там будет, и новому президенту не будет смысла тянуть нынешние проблемы дальше. Вооруженный захват, оккупация Крыма и продолжение агрессии против Украины в разных направлениях тянет Россию на дно», – считает Сенченко.

«Путинскому преемнику придется возвращаться к международному праву, извиняться перед Украиной и украинцами, компенсировать убытки разрушенных сфер, инфраструктуры на Донбассе и конечно же, вернуть Крым», – добавил политик.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация проводит подготовку для размещения на территории аннексированного украинского Крыма ядерного оружия.

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Наталия

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