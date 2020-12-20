Общество Политика

Подаренная Лаврову украинская икона: в Кремле озвучили планы

Наталия

В российском Кремле рассказали о своих планах на подаренную глава МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века. Ранее ее незаконно вывезли из временно оккупированного украинского Донбасса в Боснию и Герцеговину. Также известно, что 14 декабря на официальной встрече председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил эту икону главе российского МИД Лаврову. После этого инцидента в России заявили, что вернут […]

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В российском Кремле рассказали о своих планах на подаренную глава МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века. Ранее ее незаконно вывезли из временно оккупированного украинского Донбасса в Боснию и Герцеговину. Также известно, что 14 декабря на официальной встрече председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил эту икону главе российского МИД Лаврову.

После этого инцидента в России заявили, что вернут эту икону дарителям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, передает УРА-Информ.

Вернуть картину обратно потребовала украинская сторона. В Боснии и Герцоговине также пообещали, что будут добиваться возвращения на такого подарка на родину. Стоит отметить, что прокуратура страны открыла дело и начала проверку происхождения произведения искусства.

«УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия» — написано на обратной стороне иконы.

Ранее сообщалось, что президент государства Владимир Зеленский считает, что партия «Слуга народа» в теории может сотрудничать с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» для принятия «хороших инициатив».

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Наталия

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