Политика

«Мне импонирует Молдова с таким лидером», — Зеленский о Санду

Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает новоизбранного президента молдавского государства Майю Санду. Также он симпатизирует Молдове с таким лидером. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, передает УРА-Информ. Также глава Украины отметил, что еще до окончательных результатов выборов поддерживал Санду, однако, не мог заявить об этом открыто, так как необходимо соблюдать нейтралитет. «Я поддерживаю […]

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Президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает новоизбранного президента молдавского государства Майю Санду. Также он симпатизирует Молдове с таким лидером. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, передает УРА-Информ.

Также глава Украины отметил, что еще до окончательных результатов выборов поддерживал Санду, однако, не мог заявить об этом открыто, так как необходимо соблюдать нейтралитет.

«Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и до выборов – какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает», – сказал он.

Стоит отметить, что еще в должности премьер-министра Молдовы Санду посещала Украину.

«Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, мне ее позиция по Украине в целом по войне на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона […] Больше контактов с другими лидерами власти или прежней власти в Молдове у меня не было по понятным причинам, которые я вам только что объяснил», – пояснил Зеленский.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы урезал полномочия главы государства сразу же после победы Майи Санду на выборах. Парламент Молдовы проголосовал за выведения из-под подчинения президента государства Службу информации и безопасности Молдовы. 

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Наталия

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