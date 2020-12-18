Политика

Все так странно сложилось — стали известны подробности смерти Кернеса

Виктор

Вчера, 17 декабря, всю Украина шокировала новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. После долгой борьбы в больнице в Германии глава города скончался. Бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс рассказал о том, что именно произошло. Он отметил, что утром к нему позвонила жена Кернеса и сообщила, что ее срочно вызвали в больницу ночью. Ночью Кернес […]

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Вчера, 17 декабря, всю Украина шокировала новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. После долгой борьбы в больнице в Германии глава города скончался.

Бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс рассказал о том, что именно произошло. Он отметил, что утром к нему позвонила жена Кернеса и сообщила, что ее срочно вызвали в больницу ночью. Ночью Кернес умер, при этом бизнесмен отметил, что они дружили с Кернером 30 лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Все в шоке, конечно. Но это жизнь… что делать. Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, уже врачи хотели отправлять его, но осложнение дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация поменялась. Надо дальше жить… И дети, и жена, что делать – надо дальше жить», — заявил бизнесмен.

При этом он заявил, что смерть Кернеса – большая потеря для города. Однако, по его словам, мэр оставил за собой хорошую команду, которая будет продолжать его курс.

Также он добавил, что последние пару дней не говорил с Кернесом, хотя до этого общался с ним каждый день.

Ранее мы сообщали о том, кто может возглавить Харьков после смерти Кернеса.

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Виктор

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