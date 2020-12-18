Украинцы страдают от преступлений против народа: в Гаагу направили 15 сообщений

За четыре года в Международный уголовный суд в Гааге было направлено 15 информационных сообщений о преступлениях совершенных против украинского народа. Число преступлений, которые связаны с вооруженным конфликтом на востоке Украине превышает 20 тысяч случаев. Об этом сообщила в своем видеообращении генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ. На текущий момент расследуют около пяти тысяч дел из-за преступлений, […]

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За четыре года в Международный уголовный суд в Гааге было направлено 15 информационных сообщений о преступлениях совершенных против украинского народа. Число преступлений, которые связаны с вооруженным конфликтом на востоке Украине превышает 20 тысяч случаев.

Об этом сообщила в своем видеообращении генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ.

На текущий момент расследуют около пяти тысяч дел из-за преступлений, которые связаны с вооруженным конфликтом на территории украинского государства.

«Они совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в общем 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях, которые совершаются против украинского народа», — отмечается в заявлении.

Генпрокурор подчеркнула, что на уровне Департамента украинские прокуроры сообщили о подозрении в преступлениях 54 лицам. Их подозревают в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что главной причиной отсутствия какого-либо прогресса в урегулировании вооруженного конфликта на территории восточной Украины является Российская Федерация и ее нежелания выполнять минские соглашения.