Путин в 2014 мог забрать половину Украины, но он продолжит атаковать — эксперт

Украинский политический эксперт Юрий Романенко заявил, что аннексия Крыма практически ничего не стояла в экономическом плане Российской Федерации. Он также добавил, что в 2014 году Владимир Путин мог забрать практически пол Украины. Он отметил, что благодаря аннексии Крыма Путин сумел получить символическую и геостратегическую выгоду, ведь теперь он может контролировать акваторию всего Черного моря. Об […]

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Украинский политический эксперт Юрий Романенко заявил, что аннексия Крыма практически ничего не стояла в экономическом плане Российской Федерации. Он также добавил, что в 2014 году Владимир Путин мог забрать практически пол Украины.

Он отметил, что благодаря аннексии Крыма Путин сумел получить символическую и геостратегическую выгоду, ведь теперь он может контролировать акваторию всего Черного моря.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

«Путин будет атаковать в том случае, если это будет целесообразно в рамках логики защиты стратегических интересов либо необходимости показать очередную легкую победу. Крым это была очень легкая победа для них. Подготовленная, но очень легкая», — отметил он.

Эксперт также задается вопросом, почему в 2014 году Путин не пошел дальше. Он считает, что при желание Кремль мог отхватить половину Украины

«Да, они бы столкнулись с кучей проблем, да, это привело бы может быть к партизанской войне, Украина урезалась бы существенно. Но они могли взять, реально могли взять. Мы это прекрасно понимаем», — добавил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Путин хочет вернуть Донбасс Украине, но на своих условиях.