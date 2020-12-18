Политика

Может, действительно стоит оградить Донбасс стеной и забыть о нем — эксперт

Виктор

На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что будет еще больше поддерживать так называемые «ЛНР» и «ДНР». Он намерен усилить поддержку оккупированных территорий. Эти слова прокомментировал известный политолог Алексей Голобуцкий. Он считает, что Путин четко дал всем понять то, что конфликт на Донбассе закончится или по его сценарию или никак. При этом эксперт поделился […]

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На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что будет еще больше поддерживать так называемые «ЛНР» и «ДНР». Он намерен усилить поддержку оккупированных территорий.

Эти слова прокомментировал известный политолог Алексей Голобуцкий. Он считает, что Путин четко дал всем понять то, что конфликт на Донбассе закончится или по его сценарию или никак. При этом эксперт поделился мнение о том, что может нужно оставить в покое Донбасс, пока Россия не начнет разваливаться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

«В результате вероятным трендом 2021-го будет дискуссия «А нужен ли нам вообще-то Донбасс в нынешних обстоятельствах и в существующем состоянии?». Может, действительно стоит его оградить стеной и забыть до тех пор, как Россия начнет разваливаться. А тогда уже просто подобрать обломок с наименьшими потерями и без всяких условий возвращения, тем более столь обременительных для Украины и лояльных граждан, как нынешние требования», — заявил Голобуцкий.

Ранее другой эксперт раскрыл важный момент слов Путина об Украине,  также рассказал чего ожидать от Кремля.

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Виктор

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