Политика

Зеленский и Порошенко в борьбе за Вашингтон: политики хотят «выбить» место на инаугурации Байдена

Виктор

Фактически за месяц в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Это произойдет 20 января следующего года. Стоит отметить, что перед организаторами мероприятия тяжелое задание. Ведь, во-первых, нужно уважать все традиции данного процесса, а во-вторых и социальную дистанцию, так как Байден выступает за соблюдение всех правил борьбы с ковидом. Таким образом, количество гостей, которые […]

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Фактически за месяц в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Это произойдет 20 января следующего года.

Стоит отметить, что перед организаторами мероприятия тяжелое задание. Ведь, во-первых, нужно уважать все традиции данного процесса, а во-вторых и социальную дистанцию, так как Байден выступает за соблюдение всех правил борьбы с ковидом. Таким образом, количество гостей, которые смогут посетить инаугурацию будет лимитировано.

Всего процесс смогут посетить около 1500 человек. Среди желающих и президент Украины Владимир Зеленский. Однако, на данный момент, его лоббистам не удается «выбить» президенту Украины «место в Вашингтоне».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Женщина с косой.

«Всего наблюдать за инаугурацией Байдена смогут около 1.500 человек, которых хотят разместить на VIP-платформе, на данный момент Офис Президента не получил официального приглашения. Хотя лоббисты Офиса Президента всячески пытаются «выбить» для Зеленского место на инаугурации Байдена, но пока попытки не увенчались успехом», — отмечает источник.

Также он добавляет, что лоббисты Петра Порошенко также пытаются «выбить» и ему такую «путевку», однако тоже пока безуспешно.

Ранее мы сообщали, что в США опубликовали официальные результаты президентских выборов.

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Виктор

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